بيرسى تاو يقضى إجازته فى شارع المعز والجمالية.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 يوليو 2023 11:25 مساءً - استغل الجنوب أفريقي بيرسي تاو، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، الإجازة التى حصل عليها من قبل الجهاز الفنى، فى التجول بشوارع القاهرة، للاستمتاع بها وبالمعالم الأثرية.

ونشر تاو عبر حسابه الرسمى على فيس بوك صورًا خلال تجوله بشارع المعز، وشوارع منطقة الجمالية، وحرص نجم المارد الأحمر على التقاط العديد من الصور مع المعالم الأثرية الموجودة بالمنطقة.

فى سياق آخر، اختتم الأهلي مساء اليوم، الثلاثاء، تدريباته استعداداً لمباراة المصري المقرر لها الثامنة والنصف من مساء غد، الأربعاء، ببرج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ30 لبطولة الدوري الممتاز، وهي آخر مباراة للفريقين في المسابقة المحلية التى توّج الأهلي بلقبها مؤخراً.

وبدأ الأهلي مرانه اليوم بملعب التتش بمحاضرة من مارسيل كولر أعقبها مران بدني وفقرة متنوعة بجانب تدريب خاص للحراس تحت إشراف ميشيل يانكون.

وتحدث كولر مع لاعبي الأهلي عن ضرورة خوض مباراة الغد بتركيز وجدية من أجل الفوز ليكون ذلك بمثابة "مسك الختام" للفريق.

وعقب المران توجهت حافلة الفريق إلى الإسكندرية للمبيت بها استعداداً لمباراة الغد المرتقبة التى ستقام في برج العرب.

واستقر مارسيل كولر على منح عدد كبير من اللاعبين الأساسين بالفريق راحة من مباراة الفريق المقرر لها غداً، الأربعاء، في ختام بطولة الدوري بسبب الإجهاد الذي يعاني منه الفريق واللاعبين.

وينوي كولر إراحة كل من الحارس محمد الشناوي وعلى معلول وكهربا وديانج وبيرسي تاو وأفشة ومحمد هاني وياسر إبراهيم.