انت الأن تتابع خبر لأصحاب المعاشات.. موعد وطريقة صرف العلاوات الخمس في أغسطس 2023 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف العلاوات الخمس في أغسطس 2023، وهذا طبقاً إلى المصدر المسؤول في الوزارة، وسوف تتم صرف العلاوات الخمس بشكل دوري وبدأت من يوم 1 أبريل، ومن الممكن لكل المستفيدين أن يطلعوا على موعد صرفها عن طريق حساباتهم البنكية، وهو الذي تم ضمه للمعاش في الفترة من يوليو 2006 لـ 2015 سوف يتم إضافة الزيادة على الراتب المتغير.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمسة للمعاشات 2023

وسوف يتم صرف العلاوات الخمس في أغسطس 2023، وتحديد قيمة الزيادة المستحقة على المعاشات الثابتة، وتكون بمبلغ 1495 جنيهاً بعد الزيادة التي تم الإعلان عنها في أبريل، وسوف تصل قيمة المعاش إلى الشريحة الثانية من 1495 لـ 2645 جنيهاً بعد الزيادة، ولابد على كل المستفيدين زيارة أماكن صرف المعاشات.

وأيضاً جاءت الخطوات والطريقة الخاصة بالإستعلام عن العلاوات الخمسة للمعاشات 2023، ويكون طبقاً للعديد من الخطوات الآتية:

يتوجه إلى موقع الهيئة للتأمينات الاجتماعية من هنا.

اكتب رقمك القومي الخاص بك داخل الخانة المخصصة لها، وسجل الولوج واكتب كلمة السر.

ضع البيانات والمعلومات الخاصة به في الخانة المخصصة له.

تأكد من هويتك البشرية عن طريق الضغط على أنا لست روبوت.

اضغط على زر استعلام في حالة إذا كان لا يوجد حساب يتم إنشاء حساب على موقعه.

صرف العلاوات الخمسة

ويتم صرف العلاوات الخمس يأتي وفقاً إلى توجيهات السيسي، ويتم صرفة في دفعات ربع سنوية وشهدت المعاشات في الوقت الأخير زيادات كبيرة من عام 2014 لـ 2020 وفي عام 2013/2014، ووصل عدد المستحقين لحوالي 8.693 مليون شخص مستحق وصلت قيمة المعاش السنوي 86 مليار جنيه، وتعد من أبرز الأشياء الذي تم تقديمها مؤخراً لجميع أصحاب المعاشات.