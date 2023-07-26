سويلم يتابع أعمال مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) فى ظل الرئاسة المصرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يوليو 2023 09:29 صباحاً - - إستعراض آخر المستجدات في ملف الأمكاو بناءا على توصيات إجتماع الجمعية العمومية للمجلس

- مناقشة التنسيقات التى تمت مع الدول الافريقية للتأكيد على دعم مبادرة AWARe

- التنسيق لمشاركة الدول الأفريقية في برامج بناء القدرات التي يقدمها "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي"

- بحث آلية حصر الإحتياجات التدريبية للدول الإفريقية للعمل على توفيرها من خلال المركز الأفريقى

- مشاركة مصرية مرتقبة كرئيس للأمكاو في جلسات "الإسبوع العالمي للمياه"

- المشاركة فى إعداد المجلة التى سيصدرها الأمكاو لإستعراض أحدث الإنجازات في مجال المياه

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعا لمتابعة أعمال مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) وذلك فى ظل الرئاسة المصرية الحالية للمجلس .

وتم خلال الإجتماع إستعراض آخر المستجدات في ملف مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) بناءا على توصيات إجتماع الجمعية العمومية للمجلس والتى عقدت خلال الفترة (١٣ - ١٥) يونيو ٢٠٢٣ .

كما تم مناقشة التنسيقات التى تمت مؤخرا مع العديد من الدول الافريقية للتأكيد على دعم المبادرة الدولية للتكيف فى قطاع المياه AWARe والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، ومشاركة الدول الأفريقية في برامج بناء القدرات التي يقدمها "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN والذى قامت مصر بتدشينه تحت مظلة المبادرة لضمان تحقيق أقصى إستفادة للخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الافريقية ، كما تم خلال الإجتماع بحث آلية حصر الإحتياجات التدريبية للدول الإفريقية للعمل على توفيرها من خلال المركز الأفريقى .

كما تناول الإجتماع أيضا المشاركة المصرية كرئيس للأمكاو في جلسات "الإسبوع العالمي للمياه" والمزمع عقده في ستوكهولم خلال الفترة من (٢٠-٢٤) اغسطس المقبل .

كما تم إستعراض المشاركة المصرية فى إعداد المجلة التى سيصدرها الامكاو وتشارك بها الدول الأعضاء بمقالات تستعرض فيها أحدث الإنجازات في مجال المياه لتسليط الضوء على جهود الدول الافريقية في هذا القطاع الهام .

تم عقد الإجتماع بحضور كل من السيد الدكتور/ عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل ، والسيد السفير/ رفيق خليل المستشار السياسى للسيد الوزير ، والسيدة الدكتورة/ نهال عادل مساعد الوزير للتعاون الدولى ، والسيدة الدكتورة/ تهانى سليط رئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل ، والسيدة المهندسة/ سماء عبد المجيد مدير عام التعاون الاستراتيجى بقطاع شئون مياه النيل ، والسيدة المهندسة/ ايناس عبد الحليم مدير عام المنظمات بقطاع مياه النيل ، والسيد المهندس/ مصطفي سنوسي معاون الوزير لشئون مياه النيل ، والسيد المهندس/ عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى .