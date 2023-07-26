العمل: ندوة للتوعية بالمفاوضة الجماعية و تشريعات العمل بالإسماعيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يوليو 2023 10:30 صباحاً - تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بشأن عقد ندوة للتوعية فى مجال المفاوضة الجماعية وأحكام قانون العمل بشأنها ، وذلك بشركة برودان للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة ، بمشاركة 17 عامل وعاملة من عمال الشركة وادارتها، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية العمال وأصحاب الأعمال ، و توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، لتحقيق مزيد من الإنتاجية وزيادة معدلات التنمية ودفع الاقتصاد القومى ، فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية ورؤيتها للتنمية المستدامة 2030 .

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، ان الندوة تضمنت مجموعة من المحاضرات حول شرح معنى المفاوضة الجماعية ، وأهم واجبات العمال وحقوقهم ، والمحظورات التي يمنع على العامل ارتكابها ، سواء داخل العمل أو خارجه ، وماهية ظروف فصل العامل وشروطها التى حددها قانون العمل فى مواده وأحكامه ، والتطرق إلى بعض التعريفات الخاصة بالعامل وصاحب العمل .

وأضاف مدير المديرية ، أنه تم شرح المادة 146 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والتي حددت تعريف المفاوضة بأنها هي الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظمات النقابية العمالية وبين أصحاب الاعمال أو منظماتهم من أجل تحسين ظروف العمل وشروطه وأحكام الاستخدام ، او التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الإجتماعية للعمال ، أو تسوية المنازعات بين الطرفين ، بالإضافة إلى شرح المادة 148 من القانون ، والتى حددت أن المنشأة التى يعمل بها أقل من 50 عاملاً يتم التفاوض فيها بين ممثل النقابة العامة وممثل أصحاب الأعمال ، ثم فتح باب المناقشة المفتوحة مع الحضور والاستماع إلى آرائهم واستفساراتهم والرد عليها ، بحضور جيهان رمزي مدير علاقات العمل ، وسالى مصطفى مدير إدارة المفاوضة الجماعية من المديرية .