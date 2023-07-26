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رياض - احمد صلاح - تستمر وزارة التضامن في تقديم رابط استعلام شكاوي تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023، وهي تكون لكل الفئات المستحقة، وحرصت على تحديد موعد الصرف كل شهر، ويستطيع المواطنين المستفيد أن يستعلم عن المعاش من خلال الرابط الذي تقدمه الوزارة لكلاً من يريدون معرفته.

رابط الاستعلام عن شكاوي تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

ويستطيع كل المواطنين التقديم على التظلم من رفض طلب التقديم في معاش تكافل وكرامة من خلال 3 وسائل، ومن أهمهم الاتصال على الهاتف من خلال الخط الساخن 19680 أو التقديم في تظلم من معاش تكافل وكرامة والرابط هنا، وأيضاً التظلم من معاش تكافل وكرامة من خلال البريد الإلكتروني الذي ذكرناه سابقاً، وتعتبر من أهم الأشياء الأساسية التي تشغل بال الجميع في الوقت الحالي وتكون من خلال الروابط الذي ذكرناها سابقاً لأنها تسهل عليكم كثيراً.

ووزارة التضامن الاجتماعي تبدأ في صرف معاش تكافل وكرامة بشكل شهري من يوم 15 من كل شهر، وأيضاً تستمر في صرف معاشات تكافل وكرامة 2023 شهر يوليو في الوقت الحالي لجميع المستفيدين والذين يستطيعون صرف المعاش أثناء الأيام الماضية، وتعد من أبرز الأشياء الذي يريد أن يعرفها كل المستفدين، ويريدون بشكل مستمر معرفتها طوال الوقت.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023

ويقوم جميع المواطنين المتقديم إلى تكافل وكرامة عن نتيجتهم من خلال رابط استعلام بالرقم القومي، ويتم عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، ويكون عن طريق الخطوات الآتية:

يدخل الشخص إلى موقع التضامن الاجتماعي، واختيار برنامج تكافل وكرامة، والنقر على الاستعلام عن نتيجتك أو الدخول للرابط المخصص لذلك.

ضع الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامة.

انقر على استعلام.

سوف تظهر نتيجة الاستحقاق.