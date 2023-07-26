البيئة تسلم محافظة القاهرة المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات للمنطقة الشمالية بمنطقة غمرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يوليو 2023 11:31 صباحاً - فى اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بسرعة تشغيل مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة، التي تم الانتهاء منها، من المحطات الوسيطة ومصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة بعدد من المحافظات، فقد أعلنت وزيرة البيئة أنه تم تسليم المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات للمنطقة الشمالية بشارع (بورسعيد _ غمرة) ، إلى محافظة القاهرة تمهيدا لتشغليها.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن المحطة المقامة على مساحة 4100 متر، وتبلغ طاقتها الاستيعابية حوالى 2000 طن/ يوم، تستقبل مخلفات أحياء المنطقة الشمالية وهي (شبرا - الزاوية الحمراء- حدائق القبة - روض الفرج - الشرابية - الساحل - الزيتون - الاميرية)، مما ينعكس بالايجاب على عملية جمع ونقل المخلفات في هذه المنطقة، ويساعد في تحسين أداء منظومة المخلفات بها.

و أوضحت وزيرة البيئة أن المحطة تم انشائها في اطار عقد الاتفاق الموقع بين وزارات البيئة ، التنمية المحلية ، التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات، والمتضمن تنفيذ بنود كافة الاعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة من البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات .

كما يأتي هذا في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، و مساهمتها في تنفيذ البنية التحتية للمنظومة كأحد آليات تهيئة المناخ الداعم لمواجهة تحدي إدارة المخلفات بما يحقق عائدا بيئيا واجتماعيا واقتصاديا ويحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويساهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن المخلفات والتي أحد مسببات ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.