انت الأن تتابع خبر بداية من يوم الخميس .. قرار رسمي بصرف أموال جديدة لأصحاب المعاشات قبل بدء أغسطس : شوف حسابك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زفت بعض المواقع الإخبارية مفاجأة من العيار الثقيل تخص أصحاب المعاشات في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية بشأن الحصول على أموال جديد قبل بدء صرف معاشات أغسطس القادم.

صرف أموال جديدة لأصحاب المعاشات:

أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية على لسان إبراهيم شاهين، وكيل النقابة أنه سوف يتم صرف دفعة شهر يوليو الجاري لأعضاء النقابة من أصحاب المعاشات بداية من غداً الخميس الموافق 27 من الشهر الميلادي الحالي.

معاشات المعلمين:

وأوضح شاهين في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن إجمالي ما سيتم صرفه لأصحاب المعاشات للمعلمين في هذه الدفعة يقدر بحوالي 100 مليون جنيه، مؤكداً أنه سوف يتم البدء في صرف معاشات دفعة يوليو للورثة فور توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية الدفعة المستحقة.

وأشار وكيل النقابة العامة للمهن التعليمية، أن إجمالي ما سوف يتم صرفه للورثة يقدر بحوالي 40 مليون جنيه مصري، موضحاً أن السبب وراء تأثر صرف المستحقات يتمثل في زيادة أعداد المعلمين الذين يخرجون على المعاشات، ذلك يعمل على تأخير صرف المستحقات الشهرية الخاصة بهم بسبب ضعف المواد المالية اللازمة لتغطية كل هذه الأعداد، حيث كل عام يحال للمعاش أكثر من 40 ألف معلم وبالتالي تزداد قيمة دفعة المعاشات.

قانون 79 لسنة 1969:

وأضاف شاهين أن حل أزمة تأخر صرف المعاشات يتمثل في إجراء تعديلات على قانون 79 لسنة 196، حيث أنه سوف يعمل على توفير موارد مالية مستقرة، والتي يمكن من خلالها صرف المستحقات في المواعيد المخصصة لها وعدم تأخرها مثلما يحدث في الفترة الحالية، مؤكدة أن قيمة ما كان يتم صرفه في عام 2014 لأصحاب المعاشات يبلغ 86 مليون جنيه مصر وأنها وصلت إلي ما يقارب الضعف في الفترة الحالية.