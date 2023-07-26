انت الأن تتابع خبر نار قايدة … الأرصاد تصدر تحذير شديد اللهجة بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء 26 يوليو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 26 يوليو الجاري، على محافظات جمهورية مصر العربية

حالة الطقس اليوم:



وأوضحت منار غانم في تصريحات تلفزيونية لها خلال الساعات الماضية، أن حالة الطقس اليوم، تشهد زيادة في معدلات درجات الحرارة في جميع المحافظات ، حيث تسود أجواء شديد الحرارة في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلة في ساعات الليل على كافة الأنحاء.

وأشارت غانم، أن سبب الموجه الحارة التي تضرب البلاد يتمثل في تتأثر المنخفض الجوي الموسمي الهندي الذي يحمل معه كميات من الهواء الساخنة من شبه الجزيرة العربية وظاهرة القبة الحرارية التي تضرب عدد من الدول العربية السعودية – العراق – الأردن – سوريا – لبنان – فلسطين- مصر، مما يجعل درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة الكبري 41 درجة بينما سوف تسجل في محافظات الصعيد 46 درجة.

الرطوبة عالية :

وأكدت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية أن هناك زيادة في نسب الرطوبة الموجودة في الجو حيث أنها تخطت حاجز الـ90% على محافظات القاهرة الكبرى مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أنه نهاية هذه الموجة سوف تكون نهايتها الأسبوع الجاري

وطالبت غانم المواطنين في جميع المحافظات من التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الظهيرة مع الإكثار في تناول المياه والعصائر المثلجة، لتعويض كميات المياه الخارجة من الجسم بسبب العرق، مشيرة إلي أنه من من الطبيعي أن تكون معدل الدرجات مرتفعة خلال الفترة الحالية بسب فصل الصيف