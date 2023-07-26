انت الأن تتابع خبر بالأسماء .. قطع المياه عن أكثر من 5 مناطق في المنوفية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت عدد من المناطق في محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء الموافق 26يوليو 2023، قطع المياه بسبب بعض الأعمال التي تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي في هذه الأيام

قطع المياه:

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية عن عدد من التفاصيل المتعلقة بعملية قطع المياه، والمناطق التي سوف تشهد قطع المياه والمدة الزمنية، وذلك عبر منشور في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

موعد قطع المياه في المنوفية:

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية أنه تم قطع المياه لمدة 4 ساعات متواصلة بداية من العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم

سبب قطع المياه في المنوفية :

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية أن سبب قطع المياه يتمثل في الصيانة الدورية لغسيل شبكات المياه، ضمن الأعمال الجارية في غسيل المروقات وتطهير الخزانات وصيانة شبكات ومحطات المياه

أماكن قطع المياه:

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية عن الأماكن التي سوف تشهد انقطاع للمياه في قرى الكوم الأخضر ومنشاة شنوان والماي والبتنانون بمركز شبين الكوم وقرى بهنس وكفر ابشيش وبقنا وشبرا بخوم وأم خنان بمركز قويسنا وقرى ساحل الجواير وسرسموس بمركز الشهداء وقرية منوف بمركز منوف وكفر ربيع وكفر العلوي في مركز تلا

تنوية هام :

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.