انت الأن تتابع خبر عاجل ورسميا .. الحكومة تعلن عن مفاجأة لأصحاب المعاشات قبل بداية أغسطس: 3000 دفعة واحدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجرت الحكومة مفاجأة سعيدة لأصحاب المعاشات اليوم الأربعاء الموافق 26 يوليو الجاري، وذلك قبل 5 أيام من بدء صرف معاشات شهر أغسطس القادم لما يقارب 11 مليون قائم بالصرف ومستفيد في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

مفاجأة سعيدة لأصحاب المعاشات:

وأعلنت الحكومة ممثلة في اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أنه جري تسليم ما يقارب 3000 كارت ميزة لأصحاب المعاشات في المنطقة الحرة ممن يتم صرف لهم بدل المنطقة الحرة، مشيراً إلي أن هذه الكمية تم تسلميها في ثلاثة أيام فق من بداية المنح حيث أنها بدأت يوم الأحد الماضي.

أخر موعد:

وأوضح الغضان في تصريحات صحفية له أن الموعد الأخير لتسليم هذه البطاقات الإلكترونية في المرحلة الأولي سوف يكون يوم السبت القادم 29 يوليو بداية من الساعة السادسة صباحاً حتي الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم لمدة 12 ساعة يومياً، مشيرا إلي أن المرحلة ثانية سوف تبدأ تسليمها بداية من الأحد 30 يوليو وحتى 6 أغسطس القادم وسوف تكون مخصصة إلي مديرية التنظيم والادارة ومديرية التربية والتعليم وقصر الثقافة و مديرية الشئون الاجتماعية و مجمع اعلام بورسعيد وبورفؤاد ووزارة العدل ومديرية الامن ومديرية الطرق والمحاريث والمساحة و الإحصاء والبحوث الزراعية

مكان التسليم :

وأوضح محافظة بورسعيد أنه علمية تسليم هذه البطاقات لأصحاب المعاشات تتم في بديوان عام المحافظة في بوابة الدخول المجاورة لمديرية أمن بورسعيد.، مشيرا أن سوف يتم البدء في صرف بدل المنطقة الحرة لأصحاب المعاشات الخاص بشهر شهر أغسطس القادم اعتباراً من الأول من شهر أغسطس بواسطة ماكينات الصرف الآلى واستخدامها فى شراء أى احتياجات أخرى، كما يمكنهم من خلالها جميع مدفوعات الاجهزة الحكومية وغير الحكومية.