انت الأن تتابع خبر خبر سار لأصحاب المعاشات.. صرف معاش شهر أغسطس 2023 الثلاثاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تناولت عدد من الموقع الإخبارية في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الأربعاء 26 يوليو الجاري، خبر سار لأصحاب المعاشات في جميع المحافظات بشأن موعد معاش شهر أغسطس 2023.

خبر سار لأصحاب المعاشات:

وأكدت المواقع الإخبارية أن منافذ الصرف المختلفة والمنتشرة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية تستعد خلال هذه الأيام لبدء صرف معاش شهر أغسطس 2023 الثلاثاء القادم، والذي سوف يوافق الأول من الشهر الميلادي الجديد، وذلك طبقاً للتصريحات المنقولة عن الحكومة المصرية سواء كانت وزارة التضامن الاجتماعي أو الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وأوضحت المواقع الإخبارية إلي أن الحكومة أصدرت توجيه عاجل إلي منافذ الصرف الممثلة في فروع بنك ناصر الاجتماعي وفوري وكارت ميزة وماكينات الصرف الآلي للبنوك ومنافذ البريد المصري والبنوك والمحافظ الإلكترونية والهواتف المحمولة، حيث أنه سوف يتم إيداع لأموال في حسابات المستفيدين بداية من يوم الثلاثاء..

زيادة معاش شهر أغسطس 2023:

وأشار وزارة التضامن الاجتماعي أو الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن مستحقات شهر أغسطس 2023، تتضمن الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أبريل الماضي توجيه جمهوري لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرة إي أن هذه الزيادة تتراوح ما بين 175 جنيه إلي 1635 جنيه وذلك طبقاً للمادة 35 من قانون المعاشات والتأمينات الجديد الذي يحمل رقم 148 لعام 2019.

جدول معاش شهر أغسطس 2023 :

وحددت الحكومة الجدول الخاص بعملية الصرف وذلك لتقليل حدوث أي تكدس أو تزاحم حول منافذ الصرف وهو كما يلي :

1- الشريحة الأولي من يصرف لهم من 1300 جنيه ببدء الصرف لهم خلال يومي 1 و2 أغسطس القادم.

2- الشريحة الثانية من يصرف لهم أقل من من 2300 جنيه سيتم بدء الصرف لهم خلال يومي 3 و4 أغسطس القادم.

3- الشريحة الثالثة من يصرف لهم أكثر من من 2300 جنيه سيتم بدء الصرف لهم خلال يومي 5 و6 أغسطس القادم.

4- من تخلف من عن المواعيد السابقة يتم البدء في الصرف لهم بداية من يوم 7 أغسطس القادم.