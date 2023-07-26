فرق شعبية وتراثية ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجمعة والسبت

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 يوليو 2023 05:26 مساءً - حرص مهرجان العلمين في دورته الأولى على مشاركة الفرق الخاصة بالفنون الشعبية والتراثية ضمن فعالياته المقامة حاليا في مدينة العلمين الجديدة، منها فرقة "العريش للفنون الشعبية"، وفرقة "التنورة التراثية"، وفرقة "الحرية للفنون الشعبية"، التي تتواجد ضمن فعاليات المهرجان يوم الجمعة المقبلة 28 يوليو الجاري في تمام الساعة 5 مساء على كورنيش العلمين، وسط أجواء الصيف الساحرة.

كما تقوم الثلاث فرق بعروض فنية مرة أخرى خلال حفل ضخم على كورنيش العلمين يوم السبت المقبل 29 يوليو، الساعة 9 مساء.

وتستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجارى، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

كما يقدم المهرجان عددا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبيرعمر خيرت، أحمد سعد، ومغني الراب العالمي russ.

كما تشهد الفعاليات أيضا بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، وسيقام سباق" تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.