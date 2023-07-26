الكهرباء: 35 ألف ميجا وات الحمل الأقصى على الشبكة القومية أمس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يوليو 2023 06:29 مساءً - أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الثلاثاء 35 ألف ميجا وات معلنًا أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج المتاح بلغت أمس 9 آلاف 900 ميجاوات.

وأشار إلى أن تراجع القدرات التى تم فصلها من خلال تخفيف الأحمال إلى 2500 ميجا وات بدلا من 3000 ميجا وات فى وقت الذروة خلال الأيام الماضية.

ومقارنة بالعام الماضي أكد الجهاز أن هناك زيادة في الأحمال مقارنة بنفس اليوم من نفس الشهر خلال العام الماضي على مدار اليوم بلغت نسبتها 14.49% ، لافتا إلى أن هناك زيادة بنسبة بلغت 8.2% زيادة في الأحمال خلال وقت الذروة مقارنة بالعام الماضي الذى يبدأ من الساعة 7 مساء حتى الساعة 11 مساء.