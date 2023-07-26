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الأول من أغسطس.. انعقاد خامس جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يوليو 2023 07:31 مساءً - أعلن الحوار الوطني، عن جلسات الأسبوع الخامس، ومن بينها المحور الاقتصادي، الذي تعقد جلسته في الأول من أغسطس المقبل.

وقال الحوار الوطني، عبر صفحته على فيسبوك: "انتهينا من انعقاد ٤ أسابيع للجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني، واجتمعنا على قلب وطن واحد خلال جلسات ممتدة؛ بهدف التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين".

وذكر: "نستكمل مسيرتنا نحو الجمهورية الجديدة، ونجتمع الأسبوع المقبل لنستمر في مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، بشعار واحد وهو المساحات المشتركة بين الجميع".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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