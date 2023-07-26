الأول من أغسطس.. انعقاد خامس جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يوليو 2023 07:31 مساءً - أعلن الحوار الوطني، عن جلسات الأسبوع الخامس، ومن بينها المحور الاقتصادي، الذي تعقد جلسته في الأول من أغسطس المقبل.

وقال الحوار الوطني، عبر صفحته على فيسبوك: "انتهينا من انعقاد ٤ أسابيع للجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني، واجتمعنا على قلب وطن واحد خلال جلسات ممتدة؛ بهدف التوافق على حلول لقضايا شكّلت أولويات هامة لدى المواطنين".

وذكر: "نستكمل مسيرتنا نحو الجمهورية الجديدة، ونجتمع الأسبوع المقبل لنستمر في مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، بشعار واحد وهو المساحات المشتركة بين الجميع".