رئيس الوزراء يتفقد الممشى السياحي ومشروع الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 يوليو 2023 08:30 مساءً - واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم الأربعاء، بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، حيث تجوّل ومرافقوه، بالممشى السياحي خلف الأبراج السكنية.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لأعمال الممشى السياحي من أبراج LD-00 وحتى أبراج LD-08 بطول 3 كم، وجار استكمال أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من الممشى بطول 2.5 كم تبدأ من نهاية أبراج LD-08 وحتى نهاية كمبوند مزارين.

وتوجه رئيس الوزراء ومرافقوه بعد ذلك لتفقد الكمبوند السكني المقام على مساحة 707 أفدنة؛ حيث أوضح الدكتور عاصم الجزار أن المشروع عبارة عن إنشاء تجمع سكني ترفيهي تجاري إداري على الشاطئ الجنوبي لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج يشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات بإجمالي 618 فيلا و552 شاليها و364 عمارة بإجمالي 8,691 وحدة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الواجهات والتنسيق العام لعدد 39 فيلا وعدد 37 شاليها.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي أعمال الواجهات، وتنسيق الموقع العام، بمشروع الداون تاون، الذي يضم 40 عمارة سكنية بها 1320 وحدة سكنية بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات متنوعة، حيث أشار المهندس وائل سمير، رئيس جهاز المدينة، إلى أنه تم تسليم عدد من الوحدات لحاجزيها، وتم الانتهاء من تركيب المصاعد للعمارات الجاري تسليم وحداتها للمواطنين، كما يجري حاليا تنفيذ مشروع امتداد الداون تاون بمساحة 21.65 فدان، الذي يضم 24 عمارة بالمرحلة الثانية بعمارات الداون تاون، تضم 896 وحدة، وبلغت نسبة إنجازها 69%.

ثم توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، إلى منطقة الأبراج الشاطئية، حيث أوضح وزير الإسكان أن المرحلة الأولى من هذه المنطقة الواعدة تضم 15 برجا، تم الانتهاء من جميع أعمال الهيكل الخرساني وأعمال تشطيبات الواجهات، وجار الانتهاء من التشطيبات الداخلية، حيث تم الانتهاء من أعمال التشطيبات لعدد 2458 وحدة سكنية من إجمالى 4894 وحدة سكنية، بالإضافة إلى أنه جار تنفيذ 3 أبراج أخرى، حيث تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لعدد 44 دورا، ليكون إجمالي عدد الوحدات السكنية بالأبراج الشاطئية 6289، إضافة إلى 753 وحدة تجارية ووحدات إدارية.