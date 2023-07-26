أخبار مصرية

الرئيس السيسي لـ"لبوتين": نقدر الدور الروسى الداعم لمصر فى مشروع الضبعة النووى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 يوليو 2023 09:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين  :نقدر الدور الروسي الداعم لـمصر في مشروع الضبعة النووي

 

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي : الرئيس بوتين.. اسمح لي أن أشكرك واوجه لك التحية والتقدير على الدعوة وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة فى روسيا.

 

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: حريصون على تلبية دعوات الرئيس الروسى فيما يخص مجالات التعاون المختلفة أو على مستوي القارة الأفريقية ولتطوير التعاون الثنائي بين البلدين وأفاق هذه العلاقة.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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