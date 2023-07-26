الرئيس السيسي لـ"لبوتين": نقدر الدور الروسى الداعم لمصر فى مشروع الضبعة النووى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 يوليو 2023 09:30 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين :نقدر الدور الروسي الداعم لـمصر في مشروع الضبعة النووي

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي : الرئيس بوتين.. اسمح لي أن أشكرك واوجه لك التحية والتقدير على الدعوة وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة فى روسيا.

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: حريصون على تلبية دعوات الرئيس الروسى فيما يخص مجالات التعاون المختلفة أو على مستوي القارة الأفريقية ولتطوير التعاون الثنائي بين البلدين وأفاق هذه العلاقة.