انت الأن تتابع خبر وجود أخطاء في طباعة برايل على الـ 20 جنيهاً الجديدة.. الحكومة تكشف الحقيقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشر على العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي فيديو يؤكد اكتشاف وجود أخطاء في طباعة برايل على الـ 20 جنيهاً الجديدة، وهذا ما جعل الحكومة تكشف عن الحقيقة.

حقيقة وجود أخطاء في طباعة برايل على الـ 20 جنيهاً الجديدة

وحرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على التواصل مع البنك المركزي المصري، وهو الذي نفي كل ما انتشر حول وجود أخطاء في طباعة برايل على الـ 20 جنيهاً الجديدة، وهي من الأمور التي جعلت الجميع يبحثون وراء الحقيقة.

وشدد على أن العلامات المستعملة في العملة الجديدة هي مجرد علامات تعريفية بارزة، وتوضع بغرض تمييز قيمة الفئة لجميع الأشخاص صعاف البصر وغير المبصرين من خلال اللمس حتى يستطيعون تمييزها سواء إذا كانوا يعرفون برايل أم لا، وهذا طبقاً إلى أحدث المعايير التي يتم العمل على تطبيقها في طباعة الأموال بكافة أنحاء العالم.

عقوبة نشر الشائعات بخصوص عملة الـ 20 جنيهاً الجديدة

وأكد قانون العقوبات أن نشر الشائعات يعد من الجرائم التي يعاقب فيها الشخص بالحبس والغرامة، حيث أن المادة 188 نصت على أن يعاقب الشخص بالحبس لمدة لا تتخطي السنة والغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه، ويعاقب من ينشر كل الأكاذيب والشائعات بغرض إثارة البلبلة والفتن بواحدة من العقوبتين.

وناشدت الحكومة جميع المواطنين بعدم الأنسياق وراء مثل هذه الشائعات، وأيضاً الحصول على جميع المعلومات بشكل مؤكد من المصادر الرسمية، وأيضاً يتوخى الجميع الحذر والدقة الشديدة عند نشر أي خبر حتى لا يؤدي إلى إثارة الذعر والقلق الشديد، وأن يبلغ جميع المواطنين عن كلاً من يحاولون نشر المعلومات الخاطئة والشائعات التي تؤثر على الجميع بشكل سلبي.