الرئيس السيسي لـ"بوتين": القمة الروسية الأفريقية سوف يكون لها نتائج عظيمة جدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 26 يوليو 2023 10:28 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين: "نقدر دعمكم فيما يخص إنشاء محطة الضبعة النووية، خاصة أنه مشروع عملاق ورائد والدعم واضح فيه جدا.. وكذلك مشروع المنطقة الصناعية وباقي المشروعات الأخرى مثل المنطقة اللوجيستية وخلافه".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"أحرزنا تقدما كبيرا فى العلاقات بين مصر وروسيا، وأقدم لكم التهنئة بمناسبة مرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"متأكد أن القمة الروسية الأفريقية سوف يكون لها نتائج عظيمة جدا.. وأتذكر الاهتمام الشديد خلال قمة 2019 الماضية، ومرة ثانية أشكرك وسعيد بلقائك".