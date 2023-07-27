سويلم يبحث مع مسئولي شركة ”روبيكون للمياه” الأسترالية إجراءات تطوير المنشآت المائية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يوليو 2023 11:25 صباحاً - الدكتور سويلم :لا الحرص على تأهيل وصيانة المنشآت المائية لضمان تحسين عملية إدارة المنظومة المائية

- تطوير أجهزة التحكم والقياس أحد أهم أدوات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وتوفير الإحتياجات المطلوبة بكل ترعة

- الوزارة تعمل على إتخاذ الإجراءات التى تحقق زيادة في الإنتاج الزراعى من خلال تطوير وتحديث كافة عناصر المنظومة المائية

- الصيانة الدورية للترع والمصارف والمحطات والمنشآت المائية ترفع كفاءة إستخدام المياه وتحسن الخدمات المقدمة للمنتفعين

- التوجيه بتشكيل مجموعة عمل لإختيار أحد الترع كمنطقة تجريبية لتنفيذ أعمال تطوير شاملة للمنظومة المائية بها ، وتقييم تأثير أعمال التطوير على حالة الرى

إستقبل السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى وفداً من شركة "روبيكون للمياه" الأسترالية لمناقشة أوجه الإستفادة من إمكانات الشركة فى خدمة أعمال الوزارة .

وأكد الدكتور سويلم على حرص الوزارة على تأهيل وصيانة مختلف المنشآت المائية في مصر - سواء المنشآت المائية الكبرى أو قناطر أفمام الترع وقناطر الحجز والسحارات والبدالات - والبالغ عددها ٥٠ ألف منشأ مائى تقريباً ، وذلك لضمان تحسين عملية إدارة المنظومة المائية ، بالتزامن مع العمل على تطوير أجهزة التحكم والقياس للتصرفات والمناسيب المائية والتي تُعد أحد أهم أدوات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والحفاظ على كل نقطة مياه وضمان توفير الإحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لإحتياجات المنتفعين على الترعة .

وأشار سيادته إلى أن قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية ، حيث تعمل الوزارة على إتخاذ الإجراءات التى تحقق زيادة في الإنتاج الزراعى من خلال تطوير وتحديث كافة عناصر المنظومة المائية ، وإنعكاس ذلك على تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والغذاء .

وأضاف سيادته أن أعمال الصيانة الدورية لعناصر المنظومة المائية ( ترع – مصارف – محطات رفع – منشآت مائية ) تعمل على رفع كفاءة إستخدام المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وتخفيض تكاليف التشغيل من خلال تحقيق القياس والتحكم الدقيق في المياه وتحسين إمداد الأراضى الزراعية بالمياه بالتوقيت والكمية المناسبة .

و وجه الدكتور سويلم بتشكيل مجموعة عمل من المختصين بوزارة الموارد المائية والرى وشركة روبيكون لإختيار أحد الترع كمنطقة تجريبية يتم تنفيذ أعمال تطوير شاملة للمنظومة المائية بها ، بحيث تشتمل على تطوير المنشآت المائية الواقعة على الترعة وتركيب أجهزة قياس وتحكم في المناسيب التصرفات ، مع قياس التصرفات قبل وبعد التطوير لتقييم تأثير أعمال التطوير على حالة الرى بالزمام المترتب ريه على الترعة .

تم عقد الاجتماع بحضور كل السيد الدكتور/ محمد رشدى مساعد الوزير للمشروعات القومية ، والسيد المهندس/ وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والسيد المهندس/ علاء عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه ، والسيد المهندس/ عماد محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات بقطاع التخطيط ، والسيد الأستاذ الدكتور/ محمد نور الدين الأستاذ المتفرغ بجامعة عين شمس ، والسيد المهندس/ عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى .