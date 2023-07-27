انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع المياه عن هذه المدينة بالكامل في محافظة المنوفية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد مجموعة من الأماكن في محافظة المنوفية، اليوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023، قطع المياه بسبب بعض الأعمال التي تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي خلال هذه الفترة

قطع المياه:

وأضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية أنه سيتم قطع المياه لمدة ساعتين متواصلة بداية من العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من نفس اليوم

سبب قطع المياه في المنوفية :

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية أن سبب قطع المياه يتمثل في الصيانة الدورية لغسيل شبكات المياه، ضمن الأعمال الجارية في ربط خطوط المياه بشبكة مدينة قويسنا

أماكن قطع المياه:

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية عن الأماكن التي سوف تشهد انقطاع للمياه هي مدينة مدينة قويسنا بالكامل

تنوية هام :

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية في البيان الخاص بها من جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.