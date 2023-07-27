انت الأن تتابع خبر عاجل ورسميا .. الحكومة تفاجئ أصحاب المعاشات بقرار ناري.. اطمن على حالك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي قرار عاجل خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو الجاري، يخص جميع أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية ، بشأن نزول المعاشات أغسطس القادم.

نزول المعاشات:

وينتظر أصحاب المعاشات والذي يفوق عددهم عن 10 مليون و700 ألف قائم بالصرف ومستفيد، انطلاق موعد نزول المعاشات الخاصة بشهر أغسطس القادم.

معاشات أغسطس 2023:

وأكدت وزارة التضامن في نص قرارها، أنها قامت بتوجيه عاجل بشأن صرف معاشات أغسطس 2023، والذي يتمثل في تشكيل لجان لمتابعة عمليات الصرف، في جميع المحافظات، مشيرة إلي أنه سوف يتم البدء في الصرف بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق الأول من الشهر الميلادي الجديد.

وأوضحت وزارة التضامن ن هناك العديد من منافذ الصرف الموجودة في مصر وهي فروع بنك ناصر الاجتماعي وفوري وكارت ميزة وماكينات الصرف الآلي للبنوك ومنافذ البريد المصري والبنوك والمحافظ الإلكترونية والهواتف المحمولة، مضيفة إلي أنه جري إصدار توجيه عاجل أخر بشأن تذليل أى عقبات تواجه الصرف مع الاستمرار فى صرف معاشات يوليو الجارى وذلك لم تخلف من أصحاب المعاشات في جميع المناطق.

صرف أقل 1300 جنيه لأصحاب المعاشات:

وأكدت الوزارة أن سوف يتم البدء في صرف معاشات أغسطس 2023، بالشريحة الأولي من أصحاب المعاشات والتي تضم 2 مليون و400 ألف قائم بالصرف ومستفيد في كافة أنحاء الجمهورية، وهم من يحصلون على أقل من 1300 جنيه بشكل شهري من الخزانة العامة للدولة وذلك بعد الزيادة الجديدة التي تم تطبقها بداية من شهر أبريل الماضي والتي تقدر بـنسبة 15%، طبقاً للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تنص عليه المادة 35 من قانون التأمينات الجديد الذي يحمل رقم 148 لسنة 2019.