انت الأن تتابع خبر عيار 21 يفلظ آخر أنفاسه .. أسعار الذهب اليوم الخميس 27 يوليو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصلت أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 27 يوليو الجاري تراجعها مع انطلاق التعاملات اليومية في الكثير من محلات الصاغة المتواجدة بجميع محافظات الجمهورية.

أسعار الذهب في مصر:

وأكد خبير المشغولات الذهبية أمير رزق في تصريحات صحفية له قبل قليل أن سعر جرام الذهب عيار 21، تراجع بمقدار 5 جنيهات في ظل سلسلة التراجع التي تحدث للمعدن النفيس بعد قرار الحكومة المصرية بإعفاء الذهب من الجمارك للمصيريين القادمين من الخارج والتي أدت إلي حدوث انخفاض كبير في أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الخميس 27 يوليو 2023:

سعر جرام الذهب عيار 14 :

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1436.25 جنيه بقيمة تراجع 5 جنيهات عن تعاملات أمس الأربعاء

سعر جرام الذهب عيار 18 :

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1851 بقيمة تراجع 5 جنيهات عن تعاملات أمس الأربعاء

سعر جرام الذهب عيار 21 :

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2160 جنيها، بقيمة تراجع 5 جنيهات عن تعاملات أمس الأربعاء

سعر جرام الذهب عيار 24 :

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 2469 جنيها، بقيمة تراجع 5 جنيهات عن تعاملات أمس الأربعاء

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 27 يوليو 2023:

وصل سعر الجنية الذهب الذي قدر وزنه بـ8 جرامات خلال التعاملات اليومية إلي نحو 17280 جنيه، بقيمة تراجع 5 جنيهات عن تعاملات أمس الأربعاء

أسعار الذهب عالميا:

واستقرت أسعار الذهب عالميا حيث سجلت العقود الفورية للذهب والتي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24 ما يقارب 1,963.95بمعدل تراجع 1.14دولار البالغ نسبته 0.06 %وذلك بعد حالة التراجع التي شهدها المهدن النفيس في الأسبوع المنصرم بعد قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي التي كشف عنها الفترة الماضية