انت الأن تتابع خبر اوعي تطلع للشمس في هذا التوقيت .. تحذير بشأن حالة الطقس الساعات القادمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراً عاجل، بشأن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الخميس 27 يوليو الجاري، على محافظات جمهورية مصر العربية، في ظل الارتفاع المستمر في درجات الحرارة.

حالة الطقس الساعات القادمة:

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه يجب على المواطنين بشأن حالة الطقس الساعات القادمة، أن يقوموا بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بداية من الساعة الثانية عشر ظهراً حتي الرابعة عصراً حسب التوقيت المحلي لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلي ضرورة تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة في هذا التوقيت.

حالة الطقس اليوم:

وأوضحت الأرصاد في بيانها اليومي أنه يسود طقس شديد الحرارة في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل في ساعات الليل على كافة الأنحاء، حيث تسجل درجة الحرارة المحسوسة في القاهرة الكبري 41 درجة بينما سوف تسجل في محافظات الصعيد 46 درجة.

وأوضحت الهيئة أن هناك زيادة في نسب الرطوبة الموجودة في الجو لأكثر من نسبة الـ90% على العديد من محافظات الجمهورية مما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أنه نهاية هذه الموجة سوف تكون اليوم الخميس

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 27 يوليو:

1- محافظة القاهرة العظمى 37درجة والصغرى 27درجة.

2- أما عن محافظة الإسكندرية العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.

3- بالنسبة إلي مطروح فدرجة الحرارة العظمي المتوقعة 30 درجة والصغرى 22 درجة.

4- أما جنوب الصعيد بالتحديد محافظة سوهاج فالعظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

5- كذلك الأمر بالنسبة إلي قنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان فدرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم هي 41درجة والصغرى 29 درجة.