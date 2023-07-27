رئيس هيئة الرعاية الصحية يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع شركة نيوماستر للأنشطة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يوليو 2023 01:27 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: البروتوكول يدعم الترويج للسياحة العلاجية بمحافظات التأمين الصحي الشامل لتحقيق أهداف ورؤية الدولة في جعل مصر مقصد عالمي للاستشفاء والعلاج في المنطقة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: "إنشاء مراكز إحالة للمرضى الأجانب بعدد من الدول المستهدفة" و"عيادات بالفنادق بالمحافظات السياحية" و"تسهيل تأشيرات الدخول لمصر" أبرز بنود التعاون مع الشركة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: لدينا منشآت صحية تتمتع بـ "بنية تحتية قوية" و"كفاءات طبية" و"تقنيات طبية حديثة" .. و"أسعار تنافسية" تؤهلنا لتقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى الدوليين

رئيس هيئة الرعاية الصحية: في الفترة الماضية استطعنا النفاذ لأسواق أفريقيا وشرق أوروبا .. ونستهدف تعزيز تواجدنا دوليًا والنفاذ لأسواق جديدة الفترة القادمة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تنمية موارد السياحة العلاجية مشروع تكاملي بين مؤسسات الدولة وعدد من الوزارات ونستهدف دعم تواجد القطاع الخاص الوطني بالأسواق الدولية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نستهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة من السياحة العلاجية تُعظم موارد ومدخلات الهيئة بعوائد استثمار أموالها تعود بالنفع على المواطنين وتحقيق أهداف 2030

رئيس شركة نيوماستر للأنشطة الطبية المتكاملة: تعاوننا مع هيئة الرعاية لما تمتلكه من إمكانات هائلة تجعلها على قدر التنافسية مع المراكز الطبية العالمية .. وتضمن تقديم أعلى قدر من الخدمات المميزة والمبتكرة لعملائنا

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة وشركة نيوماستر للأنشطة الطبية المتكاملة، لتقديم خدمات السياحة العلاجية.

ووقع البروتوكول الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والدكتور أحمد محمد سرور، المدير التنفيذي لشركة نيوماستر للأنشطة الطبية المتكاملة، ممثلًا عن الشركة، وذلك بحضور عدد من القيادات والمسئولين من الجانبين.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن البروتوكول يؤهل الهيئة للانضمام إلى الشبكة الطبية الدولية، بما يسهم في تعزيز الفرص التنافسية للدولة المصرية في مجال السياحة العلاجية، ومشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس الجودة والتميز فى الخدمات الطبية والعلاجية بمنشآت هيئة الرعاية، والتى جعلتها قبلة يرتادها كافة المتعاملين ليس على مستوى منتفعى التأمين الصحى الشامل فحسب، بل امتدت إلى العديد من الدول العربية والعالمية.

وأضاف، أن البروتوكول يدعم الترويج للسياحة العلاجية في محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل لتحقيق أهداف ورؤية الدولة في أن تصبح مقصد عالمي للاستشفاء في المنطقة، وزيادة أعداد الوافدين للعلاج من الأجانب بمستشفيات الهيئة بالتعاون مع شركة نيوماستر، مشيرًا إلى أن بنود البروتوكول تتضمن التعاون لإنشاء مراكز إحالة للمرضى الأجانب بعدد من الدول المستهدفة وعيادات بالفنادق بالمحافظات السياحية وتسهيل تأشيرات الدخول لمصر، مؤكدًا أن تنمية موارد السياحة العلاجية مشروع تكاملي بين مؤسسات الدولة، وعدد من الوزارات، وأنه نستهدف دعم تواجد القطاع الخاص الوطني بالأسواق الدولية.

وتابع السبكي: لدينا منشآت صحية تتمتع ببنية تحتية قوية وكفاءات طبية وتجهيزات طبية حديثة وأسعار تنافسية تؤهلنا لتقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى الدوليين، كما نطبق أضخم برامج السياحة العلاجية بمشروعنا للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر"، مضيفًا نستهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة من السياحة العلاجية تُعظم موارد ومدخلات الهيئة بعوائد استثمار أموالها تعود بالنفع على المواطنين ومشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

ونوه، أن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية هيئة الرعاية الرامية إلى استقطاب الوافدين من الخارج للعلاج وتحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات منشآتها الصحية فى وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، والتأكيد على أهمية الثقة بكفاءة المنظومة الصحية فى الدولة، وسعيها الدؤوب نحو تحقيق مواقع متقدمة فى مؤشرات التنافسية العالمية، وتابع: أنه في الفترة الماضية استطعنا النفاذ لأسواق أفريقيا وشرق أوروبا، ونستهدف تعزيز تواجدنا دولياً والنفاذ لأسواق جديدة الفترة القادمة.

ومن جانبه، صرح اللواء خالد محمود صالح، رئيس مجلس إدارة شركة نيوماستر للأنشطة الطبية المتكاملة، يأتي تعاوننا مع الهيئة نظرًا لما تمتلكه من إمكانات هائلة تجعلها على قدر التنافسية مع المراكز الطبية العالمية، وتحتاج إلى الترويج لها عالميًا وتسويق كل إمكاناتها بشكل احترافي، وهو ما سيتم خلال الفترة المقبلة بما يسهم فى إنعاش السياحة العلاجية بمصر، ووضعها بأعلى مراكز السياحة العلاجية العالمية.

وأعرب اللواء خالد محمود، عن فخره للتعاون مع هيئة الرعاية لتحقيق الهدف المشترك بينهم فى وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، ولافتًا إلى أن توفير مستشفيات هيئة الرعاية الخدمات الطبية والعلاجية لعملاء الشركة لديهم سواء من داخل مصر أو خارجها، يضمن لهم أعلى قدر من الخدمات المميزة بما يتماشى مع استراتيجية الشركة نحو توفير جميع الخدمات الصحية والمبتكرة وتقديم أفضل الخدمات الرائدة لعملائها.

وحضر توقيع البروتوكول من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، والدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور مؤمن العشماوي، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الإستراتيجية والمشرف على متابعة المشروعات الإستراتيجية، والأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية.