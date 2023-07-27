خالد عبدالغفار: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 12 مليون و500...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يوليو 2023 02:29 مساءً - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 12 مليون و519 ألفا و478 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الأربعاء 26 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها 368 ألفا و665 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 968 ألفأ و912 زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ103 آلاف و668 طفلا، فيما قدمت الحملة مليون و174 ألفا و6 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 100 ألف و79 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و152 ألفا و816 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 48 ألفا و535 مواطنا ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ302 ألف و736 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 427 آلاف و274 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 297 ألفا و79 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ مليون، و831 و11 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، مليون و814 ألفا، و592 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 4 ملايين و867 ألفا و434 طفلا.

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 62 ألفا و671 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو مليون و409 آلاف و723 مواطنا من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».