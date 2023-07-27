كتلة الحوار تثمن مبادرات القمة الروسية الافريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 يوليو 2023 02:30 مساءً - تثمن كتلة الحوار المبادرات الروسية لتوطيد التعاون بين روسيا ودول القارة الافريقية في القمة الروسية الافريقية المنعقدة اليوم الخميس الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ بمدينة بطرسبرج الروسية التي يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الرئيس بوتين قد اشار الي ترحيب روسيا واستعدادها للتعاون مع كافة الدول الافريقية بما فيها مصر في مجالات التنمية البشرية والتدريب والاعلام والرياضة والزراعة .

كما اشار الي الدور الذي لعبته روسيا في دعم الدول الافريقية بالمعامل والامصال وقت جائحة كورونا .

كما تمت الاشارة الي حرص روسيا علي عدم تاثير الحرب الروسية الاوكرانية علي امدادات الحبوب للدول الافريقية والتزام روسيا باستمرار تلك الامدادات .

وتدعو "كتله الحوار" مؤسسات القطاع الخاص المصري الي سرعة التحرك لبحث فرص الاستثمار في المجالات السابقة والتشبيك مع دول القارة الافريقية في هذا الشأن.