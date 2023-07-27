‏ شيخ الأزهر يستقبل نقيب الصحفيين ويبحثان سُبُل تعزيز التعاون بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يوليو 2023 03:29 مساءً - استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، وفدَ نقابة الصحفيين ‏برئاسة السيد خالد البلشي، نقيب الصحفيين.‏

وهنَّأ شيخ الأزهر نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس الجدد بثقة الصحفيين، مؤكدًا فضيلته دور الصحافة في تعزيز الوعي ‏بمختلف القضايا المجتمعية، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، وبخاصةٍ لدى فئات النشء والشباب، داعيًا لضرورة تبني ‏إستراتيجيَّة صحفيَّة تراعي طبيعة المجتمعات الشرقية والعربية، وتتصدَّى لمحاولات الغزو الثقافي الغربي الذي يستهدف ‏الانسلاخ من الهويَّة وتطبيع السلوكيات الشاذة والمنحرفة داخل مجتمعاتنا العربية.‏

من جانبه، أعرب نقيب الصحفيين والوفد المرافق عن سعادتهم بلقاء شيخ الأزهر، وتقديرهم لما يقوم به فضيلته من جهود محليًّا ‏وعالميًّا لنشر قيم الأخوة والمواطنة وترسيخ ثقافة التقارب والتعايش بين الجميع، معربين عن تطلع النقابة لتعزيز العلاقة مع ‏مختلف قطاعات الأزهر الشريف، والاستفادة من تجارب الأزهر المجتمعيَّة الرائدة، وعقد بروتوكولات تعاون لتسهيل علاج ‏الصحفيين في مستشفيات جامعة الأزهر.‏

ووجَّه مجلس نقابة الصحفيين دعوةً رسميةً لفضيلة الإمام الأكبر لزيارة النقابة وعقد لقاء مفتوح مع جمهور الصحفيين.‏