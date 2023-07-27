متحدث الرئاسة: الرئيس السيسى شارك فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادى والإنسانى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يوليو 2023 03:29 مساءً - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادى والإنسانى، الذى يعقد على هامش أعمال النسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية المنعقدة بمدينة سان بطرسبرج.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار احمد فهمي ان الجلسة الافتتاحية شهدت إلقاء كلمات لكلٍ من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب رئيس جمهورية جزر القمر باعتباره الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وأضاف المتحدث أن المنتدى الاقتصادي والإنساني يشمل أيضاً تنظيم 38 جلسة موضوعية، تم توزيعها على أربعة محاور هي الاقتصاد العالمي الجديد، والتكامل الأمني وتعزيز السيادة، والتعاون في مجال العلوم وتكنولوجيا المعلومات، والتعاون الإنساني والاجتماعي.