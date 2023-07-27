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صورة تذكارية للرئيسين السيسى وبوتين عقب الجلسة العامة للقمة الأفريقية الروسية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 يوليو 2023 03:30 مساءً - حرص الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على التقاط صورة تذكارية ثنائية مع رؤساء وقادة الدول الإفريقية المشاركين فى النسخة الثانية للقمة الروسية الإفريقية، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة للقمة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وصافح الرئيس بوتين الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم التقاط صورة تذكارية لهما عقب انتهاء الجلسة العامة للقمة الأفريقية الروسية، كما تم التقاط صور مماثلة للرئيس بوتين مع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبى محمد المنفى، ورئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا ، ورئيس اريتريا اسياس افورقى ومع عدد من رؤساء وقادة الدول الأفريقية المشاركة فى القمة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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