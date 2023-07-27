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قرار جمهورى بتعيين عضوات بالنيابة الإدارية وقضايا الدولة بالمحاكم الابتدائية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يوليو 2023 04:27 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 294 لسنة 2023 بتعيين عدد من عضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة بوظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية على أن تكن تاليات للسيد / محمود محمد نجيب سالم .

كما نصت المادة الثانية – من القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم - على تعيين عدد من القاضيات بالمحاكم الابتدائية ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة رئيسا للمحكمة من الفئة (ب) ، ورئيسا للنيابة العامة من الفئة (ب) على ان تكن تاليات للسيدة / نهلة ربيع حلمى سمور.

كما نصت المادة الثالثة من القرار على تعيين عدد من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بوظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية، على أن تكن تاليات للسيدة – يسرا أحمد محمد أمين منصور.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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