شيخ الأزهر للناجحين بالثانوية: أدعو الله أن يجعلكم نبتة صالحة فى بناء مستقبل أمتكم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 يوليو 2023 04:28 مساءً -

هنأ فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، طلاب الثانوية الازهرية، موجها رسالته :خالص التهنئة لأبنائي وبناتي أوائل الثانوية الأزهرية وطلابها، مع تمنياتي لهم بدوام النجاح والتوفيق، وأدعو الله أن يجعلهم نبتةً صالحةً في بناء مستقبل أمتهم ووطنهم، وأن يبارك في جهود والدِيهم وأُسَرِهم، كما أشكر معلِّميهم الذين أخلصوا في تعليمهم ليكونوا نماذج مشرفة.

وكان قد أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، امس الأربعاء، اتصالات هاتفية هنأ خلالها أوائل الثانوية الأزهرية بتفوقهم، وأعرب فضيلته عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح، متمنيا لهم مزيد من التفوق في المراحل الجامعية.

وأعلن المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر عن أسماء الطلاب الأوائل للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023م، وحصل على المركز الأول على القسم العلمي الطلاب: أسماء عبدالله السماحي، (معهد فتيات أبو زيادة بكفر الشيخ )، وحبيبة السيد خليفة، (معهد فتيات كفر الشيخ بكفر الشيخ)، وعصام هلال الحريري (معهد العامرية بالغربية) بمجموع 649 بنسبة 99.85%، وجاء في المركز الأول على القسم الأدبي الطالبة: ثراء سمير الرشيدي (معهد فتيات ناهيا بالجيزة) بنسبة 97.94%، وحصلت على المركز الثاني الطالبة: حبيبة حمدي عبدالرحمن (معهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة) بنسبة 97.46%، كما حصلت على المركز الثاني مكرر الطالبة: ندى حسين السعودي (معهد فتيات المحلة بالغربية) بنسبة 97.46%.

كما حصلت الطالبة ياسمين عبدالفتاح النجار( معهد فتيات أكوة الحصة بالغربية) على المركز الأول للمكفوفين بنسبة 93.33%، والمركز الثاني الطالب بلال محمد جمعة (معهد أبو مندور بكفر الشيخ)بنسبة 92.22%، بينما جاء في المركز الثالث الطالب أحمد مقتدى صابر(معهد كامل عودة الخاص بالجيزة) بنسبة 91.27%، وفي المركز الرابع جاءت الطالبة أية محمد عجور، (معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية) بنسبة 90.16%، في حين حصلت الطالبة منة الله محمد أحمد، ( معهد فتيات الشقر ببني سويف) على المركز الخامس بنسبة 90%.