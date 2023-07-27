مدبولي يستعرض نتائج مشاركته في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بروما

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يوليو 2023 05:28 مساءً - استهل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، برئاسته بمدينة العلمين الجديدة، بالتأكيد على أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة الإفريقية الروسية، التي تعقد فعاليات نسختها الثانية حالياً، بمدينة سان بطرسبرج بروسيا الاتحادية، معتبراً أنها تتيح فرصاً لتعزيز التشاور بين روسيا والبلدان الإفريقية حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.

وثمن مدبولي الرسائل الإيجابية التي أسفر عنها اللقاء الذي جمع الرئيس بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في "قصر قسطنطين" بمدينة سان بطرسبرج، وعلى رأسها إشادة الرئيس بوتين بالدور المهم للرئيس السيسي في إطلاق النسخة الأولى من القمة الروسية الإفريقية أثناء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019، والتي هدفت إلى دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا.

واستعرض مدبولي نتائج مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية، في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما، الأسبوع الجاري، معتبراً أن حرص مصر على المشاركة في هذا المؤتمر جاء انطلاقاً من إدراكها لخطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وضرورة التصدي لها من خلال وضع حلول جذرية للتعامل معها استناداً على فهم عميق لأسباب هذه الظاهرة، وجدد التأكيد على ما ذكره خلال كلمته أمام المؤتمر من أن قضايا الهجرة تحتل مرتبة متقدمة على أجندة مصر الوطنية، لكون مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ، وأن مصر لم تتوانَ عن تقديم الدعم وتوفير الخدمات الأساسية للوافدين على الرغم من التحديات الاقتصادية المتزايدة، ومحدودية الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي، والذي لا يتناسب مع حجم الأعباء التي تتحملها مصر.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى نتائج لقائه ـ على هامش المؤتمر ـ مع السيدة/ جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، والذي شهد إعراب الجانبين عن التطلع لدفع التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الأولوية، لاسيما وأن إيطاليا تعدُ الشريك التجاري الأول لمصر في الاتحاد الأوروبي.