رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: الرئيس السيسى بذل مجهودا كبيرا لخدمة القارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 يوليو 2023 05:33 مساءً - قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه، إن العلاقات بين أفريقيا وروسيا متطورة جدا منذ عهد الاتحاد السوفياتي، بعدما دعم نضال دول القارة ضد الاستعمار، ودرب آلاف الكوادر والكفاءات، وبالتالي فإن هناك أسس وقاعدة جيدة يمكن بناء الشراكة الجديدة والنوعية.

وأضاف "فقيه"، في كلمته خلال اجتماع الرئيس الروسي فلادمير بوتين مع رؤساء المنظمات الإقليمية الأفريقية، ضمن فعاليات أعمال القمة الروسية الأفريقية الثانية بسان بطرسبرج والذي أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية": "قبل كل شيء، أشير إلى البنية التحتية، هنا الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يعمل كثيرا وبذل مجهودا كبيرا لخدمة القارة الأفريقية في هذا المجال، لأن أفريقيا 30 مليون كيلو متر مربع وهذه مساحة شاسعة لكننا نفتقر إلى المطارات والسكك الحديدية".

وتابع: "اليوم، نحن شكلنا أكبر منطقة تجارية في العالم، لكن علينا أيضا أن نوصل البلدان مع بعضها البعض حتى نستفيد جيدا من الموارد والمصادر المتاحة، وبالتالي، فإن المشروع الأكبر في القارة هو البنية التحتية والطاقة.. هذان شرطان ضروريان للتنمية".