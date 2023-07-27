رابطة الأندية ترشح 4 لأعبين لجائزة أفضل لاعب فى الجولة الـ30 من الدورى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 يوليو 2023 06:30 مساءً - أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى الممتاز التي أسدل الستار عليها بعد مواجهة الأهلى والمصرى أمس الأربعاء.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية المحترفة عبر "فيس بوك": " أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلى الذى سجل ثنائية وقدم أداءً رائعًا، أحمد شديد قناوى صنع هدف الفوز لفريقه، وقدم مباراة كبيرة، سيف الجزيرى سجل هدفين، وضمن الثلاث نقاط لفريقه، رامى ربيعة ساهم في حماية عرين فريقه بأداء قوي، لاعب الجولة 30 هو..؟".

وتعادل فريق الأهلي مع نظيره المصري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على استاد برج العرب، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا التعادل وصل الأهلي للنقطة 83 في صدارة الدوري المصري، بينما وصل المصري للنقطة 48 في المركز الخامس بجدول الدوري.