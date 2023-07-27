رئيس الوزراء: نوقف تصدير الغاز فى أشهر الصيف ونصدره فى فصول الشتاء والربيع والخريف

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 يوليو 2023 06:30 مساءً - قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن شهر أغسطس أيضا سيكون به درجات حرارة غير مسبوقة ، موضحا أنه لا يوجد نقص فى الغاز ولا يوجد أزمة فى حقل ظهر، فإنتاج الغاز الطبيعي بنفس الكميات ونوقف تصدير الغاز فى أشهر الصيف ونصدره فى فصول الشتاء والربيع والخريف.

وأوضح 17 يوليو الماضي مع ارتفاع درجات الحرارة ولتشغيل المحطات مع زيادة الاستهلاك، حيث تم استهلاك ٣٦ جيجا فى يرم واحد فتم استخدام كل إمكانيات الدولة من الغاز والمازوت.

وقال أن حجم الاستهلاك الفعلي من الغاز الطبيعي والمازوت وصل لـ 144 لـ146 مليون متر مكعب فى 10 أيام.

وأوضح أن أمين عام الامم المتحدة قال أننا دخلنا مرحلة الغليان وشهر يوليو هو الاصعب مما يلخص ما نشهده وما يشهده العالم أجمع، مؤكدا أن هناك تنسيق يومي فيما يخص محطات الكهرباء ، ويتم تشغيل محطات الكهرباء فى مصر بالاعتماد على الوقود الاحفوري.

وأضاف فى تصريحات صحفية ، انه طبقا للارقام نحتاج ونستهلك فى وقت الذروة يوميا 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمازوت