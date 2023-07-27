محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول فى معسكر سنغافورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 يوليو 2023 07:28 مساءً - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي قائمة الريدز المسافرة الى سنغافورة استعداداً للمباراة المرتقبة أمام بايرن ميونخ ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

وتواجد الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليز على رأس قائمة الريدز التي ستخوض معسكر سنغافورة.

وشملت قائمة ليفربول 27 لاعباً استدعاهم يورجن كلوب لخوض المعسكر الأسيوي والتي شهدت العديد من اللاعبين الشباب بالإضافة الى الصفقات الجديدة.

وجاءت قائمة ليفربول كالتالي:

"أليسون، جوميز، فان ديك، كوناتي ، دياز، سوبوسلاي، نونيز، ماك أليستر، محمد صلاح، أدريان، جونز، جاكبو، إليوت، جوتا، تسيميكاس، روبرتسون، ماتيب، كلارك، سكانلون، دواك ، ماكونيل، كيلهير، الكسندر أرنولد، كوماس، كوانساه، مروزك، فراوندورف".

وخاض النجم المصرى محمد صلاح مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. ويستعد محمد صلاح لخوض موسمه التاسع فى البريميرليج، بعدما سجل ظهوره فى 8 مواسم سابقة بالدوري الإنجليزي بقميص فريقى تشيلسى وليفربول.

ويحتل محمد صلاح المركز الرابع عشر فى قائمة أفضل الهدافين فى تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 139 هدفا سجلها خلال مشاركته فى 231 مباراة بالمسابقة. ومع ليفربول خاض صلاح 231 مباراة سجل خلالها 139 هدفا بواقع 18.731 دقيقة مشاركة.

ونال محمد صلاح التقييم الأعلى بين جميع لاعبي الريدز في المباراة الماضية للريدز، وحصل على الدرجة الأفضل في بداية موسمه مع ليفربول، بعدما استطاع أن يسجل هدفاً ويصنع 2 من إجمالي 4 أهداف سجلها فريقه.

وشارك محمد صلاح في الشوط الثاني، حيث خاض ليفربول بتشكيلين مختلفين في الشوطين الأول والثاني.

ونجح محمد صلاح خلال 45 دقيقة لعبها في تسجيل هدف وصناعة 2، استطاع من خلالها اقتناص التعادل لفريقه بعدما كان متأخراً.

كما صوب محمد صلاح كرتين على المرمى وواحدة بالخارج، وبلغت نسبة التمريرات 75 بواقع 15 من 20، وخلق فرص مرتين، ومثلهما من العرضيات، فيما وصل فقدان الكرة إلى 10 كرات.

وبلغ تقييم شبكة "سوفا سكور" العالمية المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم 9.3 درجة كأعلى لاعب تقييما في اللقاء.