إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء بنسبة 47% للأدبي و75% للعلمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 يوليو 2023 08:25 مساءً -

اعلن محمد عبد العظيم مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء

حيث بلغ عدد المتقدمين فى القسم الادبى 319 وبلغ عدد الحضور 279 وبلغت نسبة النجاح 47% ، فيما بلغ عدد المتقدمين فى القسم العلمى 319 و بلغ عدد الحضور 217 وبلغت نسبة النجاح 75%.

وقدم مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب التهنئة إلى الطلاب الاوائل وأولياء الأمور من خلال الإتصال التليفوني بكل منهم وتمنى لهم التوفيق في المرحلة التعليمية المقبلة.

اوائل: القسم العلمى؛ اياد احمد ابراهيم سيد بئر العبد 96.92 الاول ،نديه أيمن أحمد بدير ف ضاحية السلام 96.92 الاول مكرر ،يوسف محمود محمد محمود العريش96.91 الثالث، محمود عثمان حامد حمدى العريش 96.15 الرابع ،بلال هانى محمد خضر العريش 94.77 الخامس ،تسبيح محمد فوزى على بئر العبد94.77 الخامس مكرر، نادر السيد محمد السيد العريش94.77 الخامس مكرر

اوائل القسم الأدبى: تسنيم مسعد عبدالعظيم محمد ف رابعه ،85.24 الاول ، مريم محمد عطيه السيد ف الضاحيه 80.95 الثانى ، عبدالرحمن أيمن محمد أحمد العريش 80 الثالث ، حلا أسامه محمد على ضاحية السلام 75.8 الرابع ،ألاء نصر محسن عود ف رفح 73.97 الخامس.