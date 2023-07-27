موعد كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد فى الولايات المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 يوليو 2023 08:25 مساءً - سيكون عشاق الكلاسيكو على موعد مع قمة جديدة عندما يلتقى نادي برشلونة ضد ريال مدريد في مباراة ودية بولاية تكساس الأمريكية، في الثانية عشرة صباح الأحد المقبل (مساء يوم السبت) في الودية الثانية للنادى الكتالونى بعد الخسارة من أرسنال 5-3، في الوقت الذى نجح فيه الملكى في الفوز على مانشستر يونايتد الإنجليزى بنتيجة 2-0.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة

تير شتيجن؛ كوندي، أراوخو، جارسيا، بالدي؛ كيسي، روميو، دي يونج؛ ديمبيلي، ليفاندوفسكي، فاتي

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد

كورتوا؛ كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي؛ كروس وتشواميني وفالفيردي؛ بيلينجهام، خوسيلو، فينيسيوس جونيور

نادي برشلونة ضد ريال مدريد

وتحدث تشافي مدرب برشلونة عن الخسارة التي منى بها فريقه أمام أرسنال، واعترف بأنه فوجئ بقوة الفريق اللندنى في تلك المباراة الودية، مؤكدًا من أنه لن يكون هناك تهاون لفريقه في دالاس، حيث يسعون للعودة بسرعة إلى طرق الفوز بعد ذلك. فاز على فيسيل كوبي 2-0 الشهر الماضي.

في الوقت نفسه، لا يزال الوافد الجديد إينجو مارتينيز لاعب ريال مدريد في طريقه للتعافي من إصابته المزعجة في قدمه وما زال ينتظر كلاسيكو برشلونة، بينما يعانى داني سيبالوس من إصابة في أوتار الركبة، والتي من المفترض أن تبقيه بعيدًا عن الملاعب لبضعة أسابيع أخرى ، ولكن يجب أن يكون أنشيلوتي قادرًا مرة أخرى على استدعاء جميع قواته تقريبًا ويمكنه أيضًا التفكير في إجراء بعض التعديلات القليلة.

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