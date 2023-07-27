طارق حامد يزامل بنزيما فى التشكيل الرسمى للاتحاد ضد الترجى بالبطولة العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 يوليو 2023 09:30 مساءً - تواجد الدولي المصري طارق حامد لاعب وسط فريق الاتحاد في التشكيل الرسمي لمباراة الترجي التونسي التي ستقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، في العاشرة من مساء اليوم الخميس في كلاسيكو عربي مثير بالجولة الأولي للمجموعة الأولى بالبطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان 2023".

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مد الله العليان – أحمد شراحيلي – عمر هوساوي – أحمد بامسعود.

خط الوسط: طارق حامد – جوتا – كورنادو.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمد الله – كريم بنزيما – رومارينيو.

تشكيل اتحاد جدة

ويعتبر نادي الترجي هو أكثر الفرق فوزًا بالبطولة العربية على مدار التاريخ، حيث حمل اللقب 3 مراتٍ بالتساوي مع نادي الرشيد العراقي، وكانت آخر ألقابه في 2017.

بينما فاز نادي الاتحاد السعودي بكأس العرب مرة واحدة في عام 2005، ويتنافس الفريقان في النسحة الحالية بالمجموعة الأولى، بجانب الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي

ويسعى فريق الترجي التونسي في منافسات المجموعة الأولى، للظهور بشكل أفضل عندما يواجه اتحاد جدة السعودي بقيادة الفرنسي كريم بنزيما .

وفشل الترجي في التتويج بلقب الدوري التونسي، كما ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور قبل النهائي، وخسر نهائي كأس تونس أمام الأولمبي الباجي.

ولكن مهمة الترجي التونسي لن تكون سهلة خاصة وأنه سيواجه اتحاد جدة الذي توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي والذي بكل تأكيد سيحظى بدعم جماهيري كبير في هذه المباراة.

وقام اتحاد جدة بتدعيم صفوفه بشكل جيد مؤخرا حيث تعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد الإسباني، ومواطنه نجولو كانتي، نجم وسط تشيلسي الإنجليزي، والبرتغالي جوتا جناح سيلتك الاسكتلندي ، وسلطان الفرحان لاعب الرائد.

ويعتبر نادي الرجاء المغربي آخر الفائزين بلقب البطولة في أغسطس 2021، على حساب نادي اتحاد جدة السعودي.