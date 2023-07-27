مصر ترحب ببدء تنفيذ الخطة الأممية لإنقاذ خزان صافر قبالة سواحل اليمن

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 يوليو 2023 10:28 مساءً - رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، ببدء تنفيذ خطة الأمم المتحدة لإنقاذ خزان صافر المتواجد قبالة السواحل اليمنية، وذلك عبر البدء في تفريغ حمولته من النفط الخام.

وأكدت مصر على دعمها الكامل للجهود الدولية التي تقودها منظمة الأمم المتحدة فى هذا الصدد، مشيدةً بالتسهيلات المقدمة من جانب تحالف دعم الشرعية في اليمن، بما يعزز من مساعي الحفاظ على البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر، ويضمن سلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية لحركة التجارة العالمية.