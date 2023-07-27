التعليم: 3 أغسطس آخر موعد لاستلام أوراق طلبة الثانوية العامة المؤجلين دور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يوليو 2023 11:25 مساءً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن آخر موعد لتلقى الطلبات الخاصة بتأجيل امتحانات طلبة الثانوية العامة الذين تغيبوا عن امتحانات الدور الأول لعذر قهرى، 3 أغسطس المقبل، مؤكدة أنها وجهت الإدارات التعليمية فى المديريات باستلام الأوراق والمستندات الخاصة بتأجيل امتحانات الطلاب للدور الثاني. الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة المسموح لهم دخول امتحانات الدور الثاني، موضحة أنه يحق لمن رسب في امتحان الدور الأول في مادتين فأقل وهؤلاء الطلاب يحصلون على درجة النجاح فقط دخول امتحان الدور الثانى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يسمح للطالب الذى أجل امتحان الدور الأول لأسباب قانونية دخول امتحان الدور الثانى، وهذه الفئة من الطلاب يسمح لهم بالحصول على الدرجة الكاملة للمادة وهم من قاموا بتأجيل امتحان الدور الأول في جميع المواد؛ بسبب عذر قانوني أو لعذر مرضى.