انت الأن تتابع خبر لمدة 10 ساعات .. قطع المياه عن هذه الأماكن في محافظة القاهرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يجري قطع المياه مساء اليوم الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري عن عدد الأماكن في مدينة 15 مايو التابع لمحافظة القاهرة، بسبب بعض الأعمال التي تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي خلال هذه الأيام

قطع المياه:

وكشف جهاز تنمية مدينة 15 مايو كافة التفاصيل حول قطع المياه، والأماكن التي سوف ينطبق عليها القرار والمدة الزمنية، عن طريق منشور في الصحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

موعد قطع المياه في القاهرة:

وأوضحت جهاز تنمية مدينة 15 مايو أنه سيتم قطع المياه لمدة 10 ساعات متواصلة بداية من العاشرة مساء اليوم حتى الساعة الثامنة صباح غدا السبت 29 يوليو الجاري.

سبب قطع المياه في القاهرة:

وأكد جهاز تنمية مدينة 15 مايو أن سبب قطع المياه يتمثل في الصيانة الدورية لغسيل شبكات المياه، ضمن الأعمال الجارية المتثلة في قيام الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وشركة المياه بربط خط الدعم قطر 1000 مم مع توسعات التبين والمغذي لبعض مناطق مدينة 15 مايو

أماكن قطع المياه:

وأكد جهاز تنمية مدينة 15 مايو عن الأماكن التي سوف تشهد انقطاع للمياه هي المرحلة الرابعة (الامتداد ) والمرحلة الخامسة (الإسكان الاجتماعي) والمنطقة الصناعية الثانية ومدينة الأبطال والمنطقة الصناعية المال والريان

تنوية هام :

وطالب جهاز تنمية مدينة 15 مايو في البيان الخاص بها من جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.