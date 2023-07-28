انت الأن تتابع خبر رسميا .. الحكومة تعلن عن جدول قطع الكهرباء في جميع المحافظات: شوف منطقتك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس 27 يوليو الجاري، والذي كشف خلال عن جدول قطع الكهرباء في جميع المحافظات.

قطع الكهرباء:

وتعاني محافظات جمهورية مصر العربية في الفترة الحالية من قطع الكهرباء جراء قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتخفيف الأحمال نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

جدول قطع الكهرباء في جميع المحافظات:

وأكد مدبولي، أنه بداية من يوم الأثنين القادم 31 يوليو الجاري، سوف يتم وضع جدول جديد لقطع الكهرباء في جميع المحافظات، حيث أنه سوف يتم تحديد أماكن قطع التيار ومدة القطع في كافة مناطق الجمهورية، حتي يتمكن المواطنين من تهيئة أنفسهم واحتياجتهم عليها خلال الفترة القادمة، حيث سوف يكون القطع لمدة لن يزيد عن ساعة واحدة بالتناوب بالإضافة إلي أنه لن تتخطي حاجز الثلاثة مرات بشكل يومي مع فاصل زمني يبلغ ثمان ساعات بين كل توقف والتالي

وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري أن الخطة التي وضعتها الحكومة لمواجهة أزمة زيادة استهلاك الكهرباء نتيجة موجة الطقس شديدة الحارة على كافة أنحاء البلاد، والتي هي ظاهرة عالمية، تتمثل في تخفيف الأحمال الكهربائية يوميًا لمدة ساعة إلى ساعتين في اليوم، وسيتم الكشف عن جدول مواعيد انقطاع التيار حتى يستطيع سكان كل منطقة معرفة موعد انقطاع التيار الكهربائي.

موعد بداية أزمة الكهرباء:

وأوضح مدبولي، أن أزمة انقطاع الكهرباء بدأت 17 يوليو الماضي، حيث زاد الضغط على محولات التيار في جميع المحافظات والذي ترتب عليه استغلال جميع إمكانيات الدولة من الغاز والمازوت التي يتم استخدمها في تشغيل محطات الكهرباء.