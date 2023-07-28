انت الأن تتابع خبر معاشات أغسطس 2023 .. قرار عاجل من الحكومة قبل صلاة الجمعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الحكومة خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري، عن قرار عاجل بشأن صرف معاشات أغسطس 2023، لأكثر من 10 مليون و700 ألف قائم بالصرف ومستفيد في كافة أنحاء الجمهورية.

معاشات أغسطس 2023:

ويستعد أصحاب المعاشات لصرف معاشات أغسطس 2023، خلال الأسبوع القادمة، وذلك عبر منافذ الصرف المنتشرة والمتخلفة في جميع المناطق، بتكلفة تفوق 28 مليار جنيه مصري.

قرار عاجل:

وأصدرت الحكومة قرار بتشكيل لجان خاصة لمتابعة سير عمليات صرف المعاشات، بالإضافة إلي مساعدة أصحاب المعاشات أثناء الحصول على مستحقاتهم الشهرية، حل أي أزمة قد تواجههم.

كما قررت الحكومة الممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تشكيل غرفة عمليات والتي سوف تقوم بدورها في مراقبة عملية الصرف في جميع المحافظات.

موعد صرف معاشات أغسطس 2023:

وأكدت الحكومة أنه سوف يتم البدء في معاشات أغسطس بداية من يوم الثلاثاء القادم والذي سوف يصادف الأول من شهر أغسطس القادم، حيث سوف يتم البدء في الصرف للشريحة الأولي من أصحاب المعاشات والتي تضم 2 مليون و400 ألف قائم بالصرف ومستفيد في كافة أنحاء الجمهورية.

وأضافت الحكومة أنه سوف يتم البدء في صرف الشريحة الثانية بداية من يوم الخميس القادم وذلك بعد الانتهاء من صرف الشريحة الأولي التي تستمر عملية الصرف لها 48 ساعة، مشيرة إلي الشريحة الثانية تضم 2 مليون و400 ألف قائم بالصرف ومستفيد وهم من يحصلون على أقل من 2300 جنيه.

الزيادة الجديدة في معاشات أغسطس:

وأوضحت الحكومة أن الزيادة الجديدة في معاشات أغسطس سوف تكون الزيادة السنوية التي تم أقرارها في شهر أبريل الماضي والتي تبلغ نسبتها 15%، بحد أدني 175 جنيه و1635 جنيه كحد أقضي وذلك طبقا للمادة 35 من قانون التأمينات الجديد