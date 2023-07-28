انت الأن تتابع خبر فرج ربنا كبير .. مفاجأة سعر البصل اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصل سعر البصل اليوم الجمعة 28 يوليو الجاري استقراره في مختلف الأسواق في جميع محافظات الجمهورية، بما فيها سوق العبور المركزي

سعر كيلو البصل اليوم :

وأوضحت بوابة الأسعار هناك حالة من الارتفاع في أسعار الخضروات والفاكهة في مصر ، بينما ثبت سعر كيلو البصل لليوم الثالث على التوالي ، والتي سوف نقوم بالكشف عنها في التقرير التالي.

سعر البصل اليوم الجمعة 28 يوليو 2023:

تراوح سعر كيلو البصل اليوم في سوق العبور 9 جنيهات 17 جنيها، ،

سعر طن البصل اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 :

بلع سعر طن البصل بعرشه خلال تعاملات اليوم إلي 10 آلاف جنيه .

سجل سعر طن البصل الأبيض يسلم للتصدير خلال تعاملات اليوم بـ14 ألف جنيه للطن.

أسعار الخضروات اليوم الجمعة 28 يوليو:

سعر كيلو الطماطم 6 جنيهات،

سعر كيلو البطاطس 9.5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا

سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات،

سعر كيلو الفاصوليا 22 جنيها، بارتفاع جنيهين

سعر كيلو الباذنجان البلدي 4.5 جنيه، بانخفاض جنيه

سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 12جنيها، بارتفاع جنيهين

سعر كيلو الفلفل الحامي البلد7.5 جنيه،

سعر كيلو الملوخية 5 جنيهات، بارتفاع جنيه.

سعر كيلو الخيار الصوب 9 جنيهات،

سعر كيلو الخيار البلدي7 جنيهات،

بلع سعر كيلو ورق العنب ما يقارب 25 جنيها، يتراجع إلي 19 جنيه في بعض الأسواق

أسعار الفاكهة اليوم الخميس 27 يوليو:

بلغ سعر كيلو البرتقال الصيفي 14 جنيها.

بلغ سعر كيلو الخوخ البلدي 30 جنيه

بلغ سعر كيلو البطيخ 24 جنيها 6 كيلو