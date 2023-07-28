موعد مباراة الأهلي والداخلية فى كأس مصر والقنوات الناقلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 يوليو 2023 12:30 مساءً - يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لخوض مباراة الداخلية فى بطولة كأس مصر، والتى يتطلع فيها المارد الأحمر لتجاوز عقبة الداخلية لمواصلة مشوار الحفاظ على بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والداخلية

يلتقي الأهلي مع الداخلية الأحد المقبل فى السابعة مساءً بدور الـ16 لبطولة كأس مصر على استاد الكلية الحربية.

وكان الأهلي قد فاز على منتخب السويس بهدف نظيف فى دور الـ32 لبطولة الكأس، قبل أن يعود لمسابقة الكأس عقب الانتهاء من خوض مبارياته المؤجلة فى بطولة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية

تحصل قناة أون تايم سبورت على الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات الدوري وكأس مصري، وبدورها ستقوم بإذاعة مباراة الأهلي والداخلية الأحد المقبل.

كولر يتحدث عن ختام الدوري

وقال مارسيل كولر، إن مباراة المصري في ختام الدوري لم تكن قوية أو صعبة على الفريقين، وأضاف في المؤتمر الصحفي، «كان هناك هدوء، والمنافس تحصل على بعض الفرص في الشوط الأول وفرصة في آخر الشوط الثاني، بينما سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة، وتحصل على العديد من الفرص، خاصة في الشوط الثاني».

وأضاف كولر، «سعيد بانتهاء الدوري، ولكن الموسم لم ينته، لدينا منافسة قوية في كأس مصر الأحد المقبل، لذلك علينا الحفاظ على قوتنا وعلى تركيزنا حتى النهاية، لأننا أمام منافسة في بطولة جديدة».

وعن تحديد عناصر من الشباب للانضمام إلى قائمة الموسم المقبل، قال كولر إنه صعب للغاية الحديث عن هذا الأمر الأن ، ولم نفاجأ بمستوى عناصر الشباب والناشئين، لأن جميعهم يتبادلون التواجد في تدريبات الفريق الأول على مدار الموسم، وجميعهم عناصر مميزة لكن يحتاجون لبذل مجهود كبير لحجز مكان في الفريق الأول، وأنا أعرف كل عناصر الناشئين والشباب، وأعلم من الأقرب إذا بذل مجهودًا كبيرًا للانضمام للفريق الأول.

وعن الجدية في التعامل مع المباريات، قال كولر، «نحن نتعامل بجدية مع كل المباريات، لأننا نمثل ناديًا كبيرًا يشجعه مئات الملايين وينتظرون دائمًا الأفضل، لذا أنقل هذا الشعور للاعبين لأنني أحب أن أجد اللاعبين في كل لحظة يقدمون أفضل ما لديهم في كل مباراة، لإسعاد الجماهير وتقديم ما يستحقونه.