الزمالك وصيف.. الأهلي يحصد جائزة اللعب النظيف في دوري 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 يوليو 2023 03:30 مساءً - حصد النادي الأهلي جائزة اللعب النظيف فى دوري موسم 2022/2023، وذلك بعد انتهاء جميع المباريات، حيث كان الفريق الأحمر هو أقل فرق الدورى حصولا على الإنذارات، ويليه نادى الزمالك.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري قبل خمس جولات من نهاية المسابقة، فيما حصد بيراميدز الوصافة، وحل نادي الزمالك فى المركز الثالث، وفيوتشر فى المركز الرابع، وهبطت فرق، غزل المحلة، وأسوان، وحرس الحدود إلى القسم الثاني.

وجاءت قائمة الفرق الأكثر حصولا على الإنذارات كالتالي:

المصري: 76 إنذارا

طلائع الجيش: 76 إنذارا

إنبي: 72 إنذارا

الإسماعيلي: 71 إنذارا

أسوان : 70 إنذارا

فيوتشر: 66 إنذارا

البنك الأهلي: 64 إنذارا

المقاولون العرب: 62 إنذار

سموحة: 60 إنذارا

بيراميدز: 58 إنذارا

غزل المحلة: 58 إنذارا

حرس الحدود: 55 إنذارا

الداخلية: 54 إنذارا

سيراميكا: 53 إنذارا

الاتحاد السكندري: 50 إنذارا

فاركو: 47 إنذارا

الزمالك: 47 إنذارا

الأهلي: 41 إنذارا.