رسميا.. أهلي جدة يعلن ضم النجم الجزائري رياض محرز لمدة 4 سنوات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 يوليو 2023 03:30 مساءً - أعلن نادي أهلي جدة السعودي، بشكل رسمي، اليوم الجمعة، التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي السابق، لمدة 4 سنوات، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر نادي أهلي جدة فيديو يظهر فيه رياض محرز يرتدي قميص أهلي جدة، مدون عليه عام 2027 وهي مدة العقد.

وتجاوز محرز الفحوصات الطبية وقام بالتوقيع على عقود الانتقال لصفوف الأهلي السعودي بعقد لمدة 4 سنوات.

وكانت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، قد ذكرت أن الناديين توصلا لاتفاق يقضي بدفع الأهلي السعودي مقابل 30 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين إضافات لضم محرز.

ولعب رياض محرز 47 مباراة فى الموسم الماضي مع مانشستر سيتي، سجل خلالها 15 هدفًا، وقدم 13 تمريرة حاسمة، ليقود كتيبة السيتزنز للفوز بالثلاثية التاريخية، والتتويج بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.