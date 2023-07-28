القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد المنستيرى فى البطولة العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 يوليو 2023 06:30 مساءً - يستهل الزمالك مشواره فى البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيرى باستاد مدينة الملك فهد فى الطائف ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

وأعلنت شبكة قنوات "SSC” السعودية، بشكل رسمي، نقل مباريات البطولة حصريا، مع وجود استوديو تحليلي للمباريات، بما فيها مواجهات الزمالك الثلاث فى دور المجموعات.

ويخوض الفريق المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - عمر جابر

خط الهجوم :محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد نديم ومصطفى الزناري وحاتم سكر ومحمد أشرف " روقا" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وسيد عبد الله " نيمار" وعمرو السيسي ومحمد حسام " بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر وناصر منسي.

مواعيد مباريات البطولة العربية

شباب بلوزداد X الرجاء - الساعة 4 عصرا على قناة SSC HD

الزمالك X الاتحاد المنستيري - الساعة 6 مساء على قناة SSC HD

الكويت X الوحدة الإماراتى - الساعة 8 مساء على قناة SSC HD

النصر السعودي X الشباب السعودي - الساعة 10 مساء على قناة SSC HD