الزمالك يتقدم بالهدف الأول لسيف الجزيزي فى شباك الاتحاد المنستيرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 28 يوليو 2023 07:28 مساءً - سجل سيف الدين الجزيرى لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه فى شباك الاتحاد المنستيرى بالدقيقة 26 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً باستاد مدينة الملك فهد فى الطائف ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمد صبحي،خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني،خط الوسط : أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - عمر جابر،خط الهجوم :محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد نديم ومصطفى الزناري وحاتم سكر ومحمد أشرف " روقا" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وسيد عبد الله " نيمار" وعمرو السيسي ومحمد حسام " بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر وناصر منسي.

وجاء تشكيل الاتحاد المنستيرى كالتالى..بشير بن سعيد، وسام المدفعي، شهاب الصالحي، فابريس زيفي، هشام بكار، عبد القادر بوتيش، باباكار سار، فيصل المناعي، إدريس المحيرصي، ياسين الوالي، بوبكر تراوري.

وتضم مجموعة الزمالك الاتحاد المنستيرى والشباب والنصر السعوديين.